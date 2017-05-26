63-летнюю бабушку будут судить за рассылку открыток с изображением половых органов родственникам

В графстве Лиишь, Ирландия, судьбу 63-летней старушки будет решать суд. Женщину обвиняют в рассылке непристойных открыток родственникам и подделку подписи, как пишет VistaNews.





Скандальные открытки с нарисованными на них пенисами получила вся семья женщины накануне Рождества 2016 года. Как сообщает одна из пострадавших, незадолго до этого в их семье произошло горе: умерла её сестра. Тогда 63-летняя обвиняемая отправила убитой горем матери письмо со словами сочувствия, а уже через неделю им пришли откровенные открытки. Именно по одинаковому почерку преступницу и узнали.



Кроме того, эта же бабушка подделала подпись своего опекуна, чтобы официально выйти из-под его поля ответственности. Суд над проблемной бабушкой назначен на июль. Она также уже разослала родным письма прощения. Несмотря на предсказуемое решение судьи, следует отметить, что женщина проходила лечение от рака и побочные эффекты могли поспособствовать неадекватному поведению, что возьмётся судом во внимание.