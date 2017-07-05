В Сети обсуждают странных "пришельцев", заснятых под водой в Австралии

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, сделанное дайверами под водой в Австралии. На кадрах видео можно заметить два движущихся кольца, которые то соединяются между собой, то вновь отдаляются.

Дайверы во время погружения под воду в Австралии засняли довольно странное явление, которое многие пользователи социальных сетей тут же отнесли к внеземному воздействию. На опубликованных кадрах два больших кольца под водой передвигаются вверх и вниз, затем соединяются между собой и тут же отдаляются. В социальных сетях выразили мнение, что дайверам удалось заснять довольно странных пришельцев, которые каким-то образом оказалось под водой.

Другие же нашли этому явлению довольно логичное объяснение. Пользователи заметили, что такое может происходить довольно редко, однако в этом вовсе нет ничего необычного. Они считают, что дайверы просто засняли соединенные между собой пузырьки воздуха, которые двигаются под воздействием течения.