Дата выхода фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесена на 3 мая

Фильм "Мстители: Война бесконечности" выйдет в России 3 мая 2018 года. Об этом стало известно из сообщения "Бюллетня кинопрокатчика".

Культовая картина про супергероев "Мстители: Война бесконечности" была перенесена, как минимум, два раза, и каждый раз прокатчики заявляют, что эта дата окончательная.

Таким образом, сегодня стало известно, что официальный старт релиза фильма в России начнется именно 3 мая текущего года. Наверняка поклонники фильмов про Мстителей обрадовались подобной новости, однако компания Walt Disney Company отказалась комментировать новую дату и причину ее введения.

Напомним, дату релиза в России фильма "Мстители: Война бесконечности" переносят не впервые. Ранее сообщалось, что картина выйдет в прокат 11 мая, а изначально в кинотеатрах фильм должен был появиться 4 мая.