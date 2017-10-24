В Петербурге 80% неизлечимо больных раком пациентов "посылают" умирать дома

Неизлечимо больные пациенты из Санкт-Петербурга вынуждены умирать в муках дома, вместо того, чтобы получать квалифицированную медицинскую помощь в медицинских учреждениях. 80% пациентов остаются без обезболивающего.

Проблему оказания помощи неизлечимо больным пациентам в полной мере осветила глава Консультативной службы по вопросам получения паллиативной помощи Екатерина Овсянникова.

Во время своего интервью она поспешила отметить журналистам, что в современной реальности, к сожалению, есть большая вероятность смертности от онкологии, однако, для обеспечения человеку безболезненного и тихого "ухода", в медицинских учреждений должны быть достаточные запасы обезболивающих и наркотических средств. Однако, как показывает практика, подобное условие отнюдь не всего реализуется.

Так, согласно статистике, подведенной Московским эндокринным заводом, в 2016 году в подобных препаратах нуждалось более 10 тысяч жителей Петербурга. В итоге, положенное обезболивающее получили лишь 20% из них, а остальные 80% отправили, в прямом смысле этого слова, умирать домой.

Екатерина Овсянникова утверждает, что в больницах Санкт-Петербурга все еще наблюдается практика выписывания из дневных отделений безнадежно больных пациентов, и это проблема охватывает даже не один отдельный город, но всю страну.