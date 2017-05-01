К 2030 году проститутки Таиланда могут затопить Бангкок. Это связано с тем, что для экономии средств владельцы борделей несанкционированно выкачивают грунтовую воду для массажных залов.

Стало известно о критической для Бангкока ситуации, из-за которой он может быть затоплен уже через 12 лет. Дело в том, что в Таиланде, хоть и не легализован, но очень распространен бизнес по предоставлению эскорт-услуг. Наиболее развит он в столице. Предприниматели получают на нем огромные деньги, однако всеми способами пытаются уклониться от уплаты налогов. Из-за этого немного больше, чем через 10 лет, Бангкок может быть затоплен.

Выкачивая воду для массажных залов, владельцы постепенно делают ее дефицит в грунте. Уже сейчас это влияет на повышение температуры воды в море, а в будущем может вызвать целую катастрофу, тогда таиландская столица частично окажется под водой. Все это происходит только потому, что владельцы борделей не хотят пользоваться городской системой водоснабжения.