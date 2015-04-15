СМИ: Ядерный удар по Гавайским островам убьет 158 тысяч человек

Ядерный удар по Гавайским островам в один момент убьет 158 тысяч человек. Такие данные предоставили американские СМИ, опираясь на специальную программу.

Западные издания решили выяснить, каковы будут последствия возможного ядерного удара по Гавайским островам, принадлежащих Соединенным Штатам. Аналитика осуществлялась на основе данных расчетов по специальной военной программе.

Сообщается, что если взрыв произойдет на расстоянии около полукилометра от поверхности земли, то разрушительный эффект будет иметь максимальные значения. Отмечается, что сразу же погибнут почти 160 тысяч человек в полумиллионном Гонолулу – главном городе Гавайских островов. Еще примерно столько же серьезно пострадают. При детонации бомбы в 200 килотонн возникнет огненный шар диаметром около пяти километров. При этом будет практически полностью уничтожены все постройки на земле, в том числе учебные заведения и больницы.

Рельеф местности, состоящий из горных массивов, только усугубит сложную ситуацию.