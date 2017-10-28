США не одобрили окончательный вариант ядерной доктрины

Как сообщает один из представителей Пентагона, Соединенные Штаты Америки имеют ряд вариантов разрабатываемого проекта по ядерной стратегии, конечная версия, которого еще не подготовлена. Подчеркивается, что ядерную доктрину должны одобрить глава государства Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.

На данный момент, ведется активная работа по обсуждению и подготовке вариантов, но ядерная доктрина не является завершенной. На конечной стадии работ она будет рассмотрена президентом США и руководителем Пентагона, проинформировало ведомство. Подчеркнем, что ранее СМИ сообщали о намерениях Штатов увеличить количество ядерных боеголовок с целью «укрепления ядерного сдерживания». Власти США боятся того, что иные страны могут первыми применить возможность использования ядерного вооружения.