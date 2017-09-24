В Индии врачи борются с феминизмом, спасая недоношенных девочек

В Индии медики совершили настоящее чудо, сумев спасти недоношенную девочку, которая родилась с весом 400 грамм.





Малышка по имени Мануши родилась на 28 неделе, поскольку у её мамы было критически высокое кровяное давление. Медиками было принято решение произвести кесарево сечение 48-летней женщины. Мануши родилась с весом 400 грамм и ростом 21 сантиметр и недоразвитыми сердцем, лёгкими, мозгом и почками. Врачи давали 0,5% вероятности, что ребёнок выживет. Сейчас она отправилась с родителями домой и развивается нормально.





Как стало известно журналистам «Версии Инфо», решение о спасении девочки было принято директором больницы в штате Раджастхан – доктором Сунилом Джангедом. «Мы решили, что спасём жизнь и обеспечим её надлежащим медицинским уходом, чтобы заявить, что девочки должны быть защищены». Напомним, что Индия – одна из стран, в которых женщины почти бесправны.