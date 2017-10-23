В Сети для подростков появился опасный флешмоб с поеданием порошка

В Сети начал распространяться опасный флешмоб под названием Tide Pod Challenge. Для того, чтобы стать участниками флешмоба, подростки едят капсулы стирального порошка и выкладывают видео этого действия в социальные сети.

Как стало известно, флешмоб уже практически стал масштабным. Так, подростки жуют капсулы стирального порошка Tide или других известных марок, которые внешне похожи на конфеты, а затем снимают все происходящее на видео и передают эстафету своим друзьям. Отмечается, что некоторые подростки перед употреблением в пищу капсул со стиральным порошком пытаются их приготовить и сервировать на тарелке.

Медики предупредили, что такое увлечение довольно опасно для здоровья, а в некоторых случаях и вовсе может стать смертельным. Они отмечают, что порошок содержит в себе этанол, полимеры и перекись водорода, которые невероятно токсичны для человеческого организма.