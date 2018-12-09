Анна Хилькевич сняла пародию на своих хейтеров

Актриса устала читать негатив в сторону своей семьи и ответила на ненависть юмором.

Как преданная поклонница своей профессии, Анна Хилькевич не стала опускаться до обратных оскорблений в стиле Анастасии Волочковой. Хилькевич показала коллегами и детям пример того, как нужно отвечать на любой негатив в Интернете. Своим хейтерам она ответила коротким юмористическим видео, в котором «сыграла» весь Instagram. Девушка «начиталась комментариев» и сняла пародию, в которой сама стала злопыхателем, но якобы в реальной жизни. Анна Хилькевич озвучила самые популярные гневные комментарии, которые можно встретить на просторах Сети, но произнесла их живым людям в лицо.

Тем самым актриса показала абсурдность того, что люди иногда позволяют себе писать в Интернете, но вряд ли когда-либо осмелятся сказать при личной встрече. Фанатам актрисы понравилась задумка, и они похвалили кумира за адекватную реакцию на хейтеров.