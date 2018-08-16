Режиссёр «Стражей галактики» представил трейлер ужастика про «злого супермена»

Уволенный из Disney Джеймс Ганн занимается созданием дерзкого независимого проекта.

Трейлер грядущего фильма ужасов «Brightburn» (с англ. – гори ярко) от Джеймса Ганна действительно напоминает «Человека из стали» 2013 года, где поклонники увидели становление супермена как героя. В аналогичной истории супермена обстановке фермерского городка героиня Элизабет Бэнкс рассказывает своему маленькому сыну о том, насколько он особенный, несмотря на то, что чувствует себя не так, как другие дети. Женщина вспоминает время, когда она с мужем (в исполнении Дэвида Денмана из «Офиса») нашла ребенка в разбившемся космическом корабле. Однако, трейлер вскоре начинает постепенно менять тон, давая понять, что это вовсе е перезагрузка Супермена, в полнее себе такой мрачный триллер.

Джейм Ганн заявлял уже ранее, что хотел бы преподнести историю популярного супергероя под диаметрально противоположным углом, однако работа с Disney и Marvel ставила его в жёсткие рамки. Остаётся только надеяться, что у режиссёра, снимающего фильм под покровительством Sony Pictures получится что-то действительно достойное.

Напоминаем, что Ганн, известный не только по «Стражам галактики», но и по фильму ужасов «Слизняк», был уволен из Disney после скандала по поводу его скорбрезных шуток в твиттере в июле 2018 года. Примечательно, что выход «Brightburn» намечается на конец мая 2019, что говорит о желании режиссёра поконкурировать с Disney и Warner Bros, которые в то же время собираются выпустить свои фильм про Аладдина и Годзиллу соответственно.