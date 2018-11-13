Баста стал лучшим в номинации "Лучший хип-хоп-исполнитель"

Известный рэп-испольнитель Василий Вакуленко, который также известен под псевдонимом Баста, в 2018 году назван «Лучшим хип-хоп-исполнителем». Такая информация была озвучена на Российской национальной музыкальной премии, где состоялась Церемония вручения, а также гала-концерт в Кремлевском дворце.

В данной номинации проявили борьбу такие исполнители, как Лок Дог, исполняющий композицию совместно с Елкой, Matrang с треком «Медуза», Баста с трогательной песней «Папа What’s Up», а также Егор Крид и Вахтанг. После голосования стало известно о победе Василия Вакуленко, который расположился на первом месте.

При вручении приза исполнителю дали слово, в котором он поблагодарил всех за такую честь стоять с призом на данной сцене. Также свою благодарность рэпер выразил жене Елене и дочкам, которые натолкнули его на написание данного трека.

Ранее состоялся концерт Ольги Бузовой, на котором присутствовала Ксения Собчак со своим мужем, а зал был заполнен полностью. Певица заявила, что уже не считает данное занятие хобби. Но в очередной раз девушка показала себя не с лучшей стороны и попытка спеть свою же песню в живую оказалась очередной неудачей.