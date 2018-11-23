Лидер группы Rammstein даст концерт в Новосибирске

Концерт лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна пройдет сегодня, 9 ноября, в лофт-парке «Подземка» в Новосибирске. Все билеты были распроданы задолго до дня выступления. Деталей шоу артист предпочитает не раскрывать.

Тур Линдеманна по России с камерным шоу Messer, приуроченным к выходу одноименного сборника стихов, стартовал в начале ноября. Музыкант уже дал концерты в Москве (5 декабря), Санкт-Петербурге (3 декабря). После выступления в Новосибирске тур продолжится в Иркутске и Самаре.

Отличительной и не очень приятной особенностью грядущего выступления в Новосибирске станет отсутствие автограф – сессии Линдеманна, от которой пришлось отказаться из-за достаточно наряженного графика перелетов.

Этот тур Линдемана особенный и по уровню приватности шоу. В этот раз у зрителей не получится записать фрагменты выступления музыканта на видео и дома пересматривать и наслаждаться воспоминаниями. На входе всех гостей попросят упаковать свои телефоны в специальные чехлы, которые они смогут снять только на выходе. Такая система предотвращения съемки концертов называется YONDR.

Также в концерте в Новосибирске примет участие коллега Линдеманна и создатель метал-группы Pain Петер Тэгтрен.

Тилль Линдеманн - немецкий вокалист, поэт, автор текстов песен и лидер легендарной рок-группы Rammstein, основанной в Берлине в 1994 году. Состав группы остается неизменным уже много лет. По образованию Линдеманн пиротехник, поэтому его выступления отличаются оригинальным использованием пиротехники и эксцентричными акциями. За всю историю существования коллектива было продано более 35 миллионов копий записей их композиций.