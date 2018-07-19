Стало известно имя главного претендента на роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американский актер египетского происхождения, сыгравший роль лидера группы "Queen" в биографической драме "Богемская рапсодия" является главным претендентом на роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на проверенные источники.

Однако, не все так однозначно. Если создатели бондианы и сделают актеру такое предложение, скорее всего, он вынужден будет от него отказаться. Дело в том, что начало съемок 25 фильма о легендарном спецагенте Джеймсе Бонде запланировано на весну 2019 года, а Малек с марта до июля по контракту должен принимать участие в съемках сериала "Мистер Робот".

Уже известно, что на роль подруги Бонда утверждена французская актриса Леа Сайду, снявшаяся в предыдущем фильме серии "007: Спектр". Также не является тайной и тот факт, что кресло режиссера займет Кэри Фукунага.

Рами Малек начал свою карьеру в 2004 году со съемок в сериалах. Известность ему принесла роль в сериале «Мистер робот, где он сыграл Андерсона и был удостоен за это перевоплощение престижной премии "Эмми". Однако настоящая мировая слава и признание критиков пришли к Малеку после того, как он исполнил роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", ставшего лидером кинопроката в России и СНГ на несколько недель и собравшего в мировом прокате более 550 миллионов долларов США.