Объявлен список номинантов на премию Grammy

Были объявлены номинанты музыкальной премии Grammy, которая состоится 10 февраля, 2019 года.

Кто будет проводить церемонию, пока неизвестно. Зато есть интересная информация об исполнителях, например, об Kendrick Lamar. Kendrick Lamar- американский хип-хоп исполнитель, который лидирует по количеству номинаций, артист может унести с собой 8 статуэток. От него не отстаёт канадский рэпер, Drake. У звезды есть возможность завоевать целых 7 премий.

Что касается самого списка номинантов. На лучшую запись года номинированы: «I Like It» - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, «The Joke» - Brandi Carlile, «This Is America» - Childish Gambino, «God's Plan» - Drake, «Shallow» - Lady Gaga, Bradley Cooper, «All The Stars» - Kendrick Lamar, SZA, «Rockstar» - Post Malone ft. 21 Savage, «The Middle» - Zedd, Maren Morris, Grey.

А теперь лучшие альбомы года: «Invasion Of Privacy» - Cardi B, «By The Way I Forgive You» - Brandi Carlile, «Scorpion» - Drake, «H.E.R» - H.E.R, «Beerbongs & Bentleys» - Post Malone, «Dirty Computer» - Janelle Monae, «Golden Hour» - Kacey Musgraves, «Black Panther: The Album, Music From And Inspired By».

Песни года: «All The Stars» - Kendrick Lamar, SZA, «Boo'd Up» - Ella Mai, «God's Plan» - Drake, «In My Blood» - Shawn Mendes, «The Joke» - Brandi Carlile, «The Middle» - Zedd, Maren Morris, «This Is America» - Childish Gambino, «Shallow» - Lady Gaga, Bradley Cooper.

Лучшие новые исполнители: Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R, Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha и Jorja Smith.