Квентин Тарантино отпраздновал с женой Хануку в Израиле

Культовый режиссёр приехал в Израиль ради тестя, который не был достаточно здоров, чтобы поехать на свадьбу дочери в Лос-Анджелес.

Спустя всего несколько дней после тщательно продуманной свадьбы в Лос-Анджелесе молодожены Квентин Тарантино и Даниэлла Пик приехали в Израиль с визитом и отпраздновали еврейский праздник Хануку. Отец семейства Цвика Пик, который сильно заболел в начале этого года и выздоравливал много месяцев, был недостаточно здоров, чтобы поехать в Лос-Анджелес на свадьбу своей дочери.

Празднование Хануки во вторник вечером с его дочерью и новым зятем было первой публичной фотографией Пика, сделанной после его болезни. Семья - и еще один друг семьи - зажгли третью свечу и наслаждались пончиками, чизкейком и вином.

За последние несколько дней Тарантино и его новая невеста были сфотографированы в окрестностях Тель-Авива и Герцля нетерпеливыми израильскими папарацци. Хотя во вторник Тарантино был менее чем рад их видеть и наехал на местного фотографа в лучших традициях своих фильмов.