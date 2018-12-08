В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Виктория»

Вчера, 7 декабря в Кремле звезды музыкальной индустрии встретились на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Лучших музыкальных деятелей страны выбирали известные артисты, продюсеры, композиторы, музыкальные критики. «Виктория» с 2015 года является самой престижной музыкальной премией РФ, сравнимой с американской «Грэмми». Ведущими выступили Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Лучшим коллективом, выступающим в жанре поп, оказались «А-Студио». Этого звания их удостоили за песню «Тик-так». Украинка Светлана Лобода признала лучшей из поп-исполнительниц. Филипп Киркоров ожидаемо взял награду за лучшую видеоработу года на песню «Цвет настроения синий». Вместе с ним на равных эту награду разделил Денис Клявер со своим клипом «Когда ты станешь большим». Группа «Би-2» была отмечена за написание саундтрека к фильму «О чем говорят мужчины. Продолжение».

Среди музыкантов классического жанра награду взял известный пианист Денис Мацуев.

По мнению жюри конкурса, покойный Иосиф Кобзон внес неоценимый вклад в национальную культуру страны. За это он посмертно был награжден специальной премией, которую вручили его вдове.