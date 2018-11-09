Ольга Бузова не хочет петь дуэтом с Гошей Куценко

Известный российский актер и певец Гоша Куценко презентовал своей четвертый студийный альбом «Слова». Однако дуэт со звездой ТНТ Ольгой Бузовой ему так и не удалось записать и включить в пластинку.

Альбом включает в себя 11 лирических произведений. Во время презентации пластинки Куценко сетовал на то, что Ольга Бузова чуть ли не единственная, кто отказался с ним сотрудничать. По мнению артиста, он «что-то не то ляпнул», из-за чего Ольга могла затаить на него обиду. В противовес Куценко похвастался уже состоявшимися дуэтами с такими известными певицами, как Полина Гагарина, Анжелика Варум, Теона Дольникова и Юлия Самойлова.

Поздравить Куценко с выходом альбома на презентацию пришли многие его звездные друзья и коллеги. Среди них были актеры сериала «Ольга», а также Александр и Екатерина Стриженовы, Ирина Медведева, Елена Бирюкова, Роман Архипов и другие.

Гоша Куценко в третьем сезоне сериала сыграл очередного ухажера главной героини Ольги, которую играла Яна Троянова. Согласно материалам News.ru, она не пришла на презентацию, так как считает, что Куценко нужно запретить петь.