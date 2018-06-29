Елена Бирюкова из сериала "Саша+Маша" рассказала о победе над раком

Врачи нашли у неё опухоль яичников до 35 лет. Актриса поделилась, как можно бороться со страшным диагнозом.









По словам Елены Бирюковой, рак нельзя преодолеть истерикой и негативными эмоциями. Сама она надолго впала в депрессию. Однако вскоре осознала тщетность своих переживаний и начала активно стремиться к выздоровлению. Именно такой настрой позволил звезде сериала "Саша+Маша" завоевать победу над раком. Спустя время она даже родила ребенка.

В интервью программе "Светская хроника" Елена Бирюкова рассказала подробности своей личной жизни. Она призналась, что второй муж Алексей Литвин фактически бросил её наедине с болезнью. Режиссер сделал выбор в пользу театральной карьеры и отказался навещать онкобольную избранницу во время лечения. Это привело к разводу.

Новые отношения актриса начала с Ильей Хорошиловым - бывшим мужем своей коллеги Екатерины Климовой. Именно она и познакомила будущих партнеров на совместном мероприятии. Во время сожительства Елена Бирюкова неожиданно забеременела. Родив дочку в 2012 году, пара так и не оформила официальный брак. После двух разводов актриса не торопится с печатью в паспорте. Однако задумалась над венчанием.