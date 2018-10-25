Валентин Коробков рассказал, сколько у него было девушек

Бывший участник шоу "Замуж за Бузову" не постеснялся приоткрыть занавесу тайны своей личной жизни и даже поделился, что происходит в ней сейчас.

Валентин Коробков дал откровенное интервью для одного из отечественных таблоидов, по ходу которого не увильнул от ответа о том, сколько у него было девушек за всю жизнь. Кажущийся скромным на первый взгляд молодой человек оказался активным любовником. Он признался, что и сам не может сосчитать количество девушек, с которыми спал.

Тем не менее, он все же немного уточнил, ответив, что их было намного больше ста. Коробков несколько лет жил в Соединенных Штатах, где постоянно находился в окружении разных девушек. Однако он также рассказал, что никогда не изменял возлюбленной, с которой состоял в серьезных отношениях. Таких особ в его жизни было всего три.

Об отношениях с Ольгой Бузовой бывший жених с шоу также предпочитает много не говорить. По его словам, до этого момента он уже ответил на все возможные вопросы, так что не видит смысла повторяться. Тем не менее, он утверждает, что певица ему по-прежнему не безразлична.