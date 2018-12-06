Брутальный хряк: Сергей Шнуров привел свинью на шоу к Урганту

У себя в Instagram музыкант опубликовал снимок, на котором позирует со свиньей на поводке в гримерке съемочной студии шоу Ивана Урганта.

Сергей Шнуров привел свинью на шоу к Урганту. Певец опубликовал новое фото с минипигом. Однако, в описании он ничего не указал. По всей видимости, Шнуров решил оставить своим поклонникам пространство для фантазии.

Конечно же, Шнуров не стал указывать, что он привел свинью на шоу к Урганту. Однако, внимательные поклонники сразу же заметили, что снимок был сделан в гримерке передачи. В комментариях под фотографией пользователи Сети пишут, что Шнуров мог привести свинью в честь грядущего Нового года, ведь следующий год будет годом Свиньи.

«Брутальный хряк», - написали комментаторы под снимком, не отметив, кому именно адресован такой «комплимент». Пользователи с юмором отнеслись к поступку Шнурова. Они пишут, что лучше приводить свинью не телевидение, чем «подкладывать свинью» окружающим.