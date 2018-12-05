Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус»

Появилась информация о том, кто будет удостоен премии «Золотой глобус», которая пройдет 6 января 2019 года.

Зимой следующего года, в Лос-Анджелесе пройдет церемония награждения лучших фильмов и актёров. На титул «Лучший фильм-драма» претендуют такие картины как: «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Звезда родилась». В категории «Лучшая комедия или мюзикл» будут соревноваться: «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Мэри Поппинс возвращается».

Если говорить об актёрах, то на премию за «Лучшего драматического актера» будут бороться: Брэдли Купер, Уиллем Дефо, Леди Гага, Николь Кидман. Кинокритики, а также киноманы, то есть простой народ, как не странно придерживаются одного и того же мнения, что «Золотой глобус» может получить молодой, но весьма талантливый актер Рами Малек. Рами сыграл главную роль в фильме о великом исполнителе Фреди Меркьюри «Богемская рапсодия». Пользователи социальных сетей восхищены самой картиной и актёрской игрой Малека, именно поэтому от всей души желают Рами получить «Золотой глобус».