Вышел тизер нового сезона сериала «Игра Престолов»

Телеканал HBO выпустил тизер нового и последнего восьмого сезона «Игры Престолов».

В сюжете ролика была показана карта вымышленных королевств, которая наполовину заполняется огнем, а другая её половина утопает в холоде, что полностью олицетворяет название серии книг «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал.

Выход всеми любимого сериала запланирован на середину весны 2019 года. Напомним, что проект получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупно-бюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Сериал удостоен многих престижных наград, в том числе 38 прайм-таймовых премий «Эмми» в различных номинациях, трижды премии «Хьюго» за лучшую постановку, премии Пибоди, а в сентябре этого года «Игра престолов» завоевала титул «Лучший драматический сериал».