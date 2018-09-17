Юрий Дудь отрицает плагиат в своем интервью с Сергеем Буруновым

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь прокомментировал ранее озвученные в его адрес обвинения в плагиате, который якобы присутствовал в его вопросах для интервью с Сергеем Буруновым.

На своей странице в Facebook Юрий режиссеру Саше Франк на обвинения с ее стороны. По словам журналиста, при подготовке к беседе с Буруновым команда Юрия получила от директора Сергея Бурунова старые интервью актера. Среди них находилась и расшифровка беседы Александры Франк с Буруновым для ее проекта. Сама Франк не противостояла использованию ее материала. Дудь решил доказать свою невиновность «самым коротким способом» - размещением на странице той самой расшифровки. Как отметил журналист, ему и его коллегам не удалось найти ни одного сходства между вопросами, которые задавала Бурунову Франко и теми, которые озвучивал Дудь. Как только на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Сергеем Буруновым, Саша Фрако ополчилась на Юрия в Facebook, сказав, что он украл три четверти ее слов. «Я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста!», - саркастично отметила девушка. Ее беседа с популярным актером состоялась в январе текущего года.

В октябре Юрий Дудь был назван самой популярной фигурой в интернет-журналистике России.