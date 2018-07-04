Светлана Лобода со старшей дочерью присутствовали на концерте Тилля Линдеманна

Вчера, 5 декабря в столичном клубе Icon состоялся сольный концерт фронтмена Rаmmstein Тиля Линдеманна. Особыми гостями стали Светлана Лобода и ее старшая дочь.

Приобрести билет на мероприятие было достаточно трудно, так как их раскупили за несколько дней. Светлана явно не переживала по поводу пропуска на концерт, так как между ней и Тилем уже давно замечены особые отношения. Звезд уже давно нарекли тайными любовниками, а свою вторую дочь Лобода и вовсе назвала Тильдой.

Светлана и ее 7-летняя дочь Ева прибыли на концерт в дорогом авто и в сопровождении охраны. Однако из-за возрастных ограничений мероприятия девочка вместе с няней покинула клуб. Сама Светлана наслаждалась выступлением рокера, находясь в VIP-ложе. По окончании концерта знаменитости находились вместе в гримерке Тилля.

Ранее сообщалось, что немецкий рокер выступил категорически против того, чтоб российские фанаты могли запечатлеть его выступление на гаджеты. Это касалось всех сольных выступлений в России, запланированных на ближайшее время.

Во время выступления Лободы в Берлине, Линдеманн также присутствовал в зале в отдельном ложе. Перед началом мероприятия концертный зал тщательно охранялся полицией.