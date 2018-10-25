Джастин Тимберлейк отменил концерты из-за поврежденных связок

Американский артист желает полностью вылечиться и вернуться на сцену в лучшем состоянии. Об этом он сообщил поклонникам в социальных сетях.









Сейчас Джастин Бибер должен бы колесить по миру с шестым гастрольным туром "Man of the Woods", распланированным на целый год вперед. Но накануне певец обратился в больницу с повреждением голосовых связок. Болезнь оказалась серьезной и потребовала серьезного лечения. В связи с этим знаменитый пациент перенес несколько своих выступлений на более поздние даты.

Теперь же связки Джастина Тимберлейка частично восстановились. Однако медики по прежнему запрещают ему петь и призывают дать голосу отдохнуть ещё некоторое время. Как минимум, до января. Артист решил прислушаться к рекомендациям врачей и отменил ближайшие выступления в Северной Америке. Он поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал после выздоровления давать концерты с новыми силами. Однако даты мероприятий пока назвать не берется.