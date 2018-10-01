Савельев рассказал, что было в предсмертной записке мужа Хлебниковой

По словам бывшего продюсера певицы, по настоящему предан в этой жизни ей был лишь Антон Логинов, однако в октябре его не стало, так что она, по сути, осталась совсем одна.

Продюсер Алексей Савельев работал с известной певицей Мариной Хлебниковой еще в 90-х годах и многое знает о ее жизни. По этой причине он мог рассказать в интервью журналистам о ее личной жизни. Первым гражданским мужем исполнительницы был как раз Логинов, ее бас-гитарист. Он не отвернулся от нее даже тогда, когда она бросила его и ушла к другому мужчине, богачу Михаилу Майданичу, от которого после и родила дочь.

В жизни супругов было не все гладко, однако их отношения закончились после того, как спонсор многих клипов Хлебниковой Майданич попал в тюрьму. Тогда она снова сошлась с бывшим сожителем. Год назад он перенес инсульт, однако после этого он вполне успешно восстановился.

Савельев рассказал, что о смерти Логинова узнал через общих знакомых. Ему даже сообщили, какие слова были в его предсмертной записке. Как оказалось, возлюбленный Хлебниковой оставил четкие инструкции о том, где найти его завещание, банковские карты и электронные накопители с фотограммами. Также он попросил ее оплатить интернет в доме, а также пожаловался, что певица не любила его так же сильно, как любил ее он.