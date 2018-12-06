Сергей Бурунов стал новым героем шоу "вДудь"

Актер Сергей Бурунов стал новым гостем популярного шоу «вДудь» на YouTube. В ходе интервью Бурунов рассказал ведущему о своем отношении к популярности, проблемах с ролями, о семье и работе над собой.

Сергей Бурунов – звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Домашний арест», шоу «Большая разница». Третьего декабря состоялась премьера четвертого сезона популярного сериала «Полицейский с Рублевки», где Бурунов исполняет роль начальника элитного полицейского участка на Рублевке Владимира Сергеевича Яковлева.

По признанию актера, до его прихода в шоу «Полицейский с рублевки» он жил в кредит и испытывал настоящее актерское отчаяние. Ему приходилось играть в театре «друга сестры Малыша» в детском спектакле про Карлсона.

Некоторые могут не знать, как выглядит Сергей Бурунов, но его голос знаком всем. Именно его голосом говорят все герои Леонардо Ди Каприо в русском дубляже. По словам актера, платят за дубляж «унизительно мало». Также он подробно рассказал, сколько времени требуется для озвучивания зарубежной кинокартины.

Бурунов считает, что, несмотря на то, что в отечественную киноиндустрию «вбухано» очень много денег, мы заметно отстаем от Голливуда и Европы, и это очень заметно.

Любимыми актерами Бурунова являются Чарли Чаплин и Михаил Чехов, брат великого русского драматурга. Самыми смешными людьми России он назвал резидента Comedy Club Гарика Харламова и лидера ЛДПР Владимир Жириновский. Леонид Быков, Олег Даль и Иннокентий Смоктуновский являются для Бурунова самыми крутыми актерами в истории советского и российского кино. Из представителей музыкальной индустрии Бурунов выделил Леонида Агутина, группу «Би-2» и Игоря Бутмана.

Актер также признался, что очень тяжело перенес смерть матери, которая ушла из жизни восемь ле назад. По его мнению, время не лечит, а мать – самый близкий человек. Бурунов рассказал, что винит себя в том, что не смог продлить матери жизнь, но работа с психотерапевтом помогает ему пережить потерю.

Напомним, что прошлым гостем программы «вДудь» стал кинорежиссер Никита Михалков, который рассказал о цензуре в кино во времена СССР, своих фильмах, об отношении к геям и дружбе с Владимиром Путиным. Также он заявил, что Владимир Путин «не все знает» о том, что происходит в стране. Это высказывания мэтра прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и заявил, что «президент обладает неоспоримым преимуществом — он имеет множество источников, от которых он получает всю полноту картины».