Исполнитель роли Короля ночи спойлерит финал «Игры престолов»

Словацкий актёр заявляет, что ждать главную битву всех телеэкранов придётся вдвое меньше.

Одной из главных фишек сериала является показ самых сильных, зрелищных и захватывающих моментов ближе к концу сезонов, постепенно подогревая внимание. Грамотно поставленный нарратив и является, по своей сути, главным завлекающим зрителя фактором.

Однако, по словам играющего роль Короля ночи актёра самый громкий момент произойдёт куда раньше, чем фанаты могут полагать. Отметившись на фан-встрече в Венгрии, словацкий актёр и каскадёр Владимир Фурбик проговорился, что самая главная битва произойдёт в середине сезона. «Да, та самая, которую снимали почти два месяца. Она будет примерно в третьей серии. Почти вся серия будет посвящена битве длиной больше часа!», - заявил Фурбик.

Этот факт сильно взбудоражил всех фанатов строить сумасшедшие теории, которые теперь просто бессильно разводят руками, согласившись покорно дождаться грандиозного финала истории в апреле 2019 года.