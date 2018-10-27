На выставке в Москве покажут редкие фото Дэвида Боуи

Сегодня, 18:18 \\ Шоу-бизнес

Выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на землю», пройдет в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер с 11 января по 31 марта 2019 года.

Основную часть экспозиции составят портреты певца с частной фотосессии, проведенной фотографом Стивом Шапиро в Лос-Анджелесе в 1974 году. Фотографирование музыканта длилось более 12 часов. Эти снимки Боуи позже использовал для оформления альбомов Station to Station, Low и сборника Nothing Has Changed. Позже эти фото появились на обложках престижных журналов People и Rolling Stone.

Также посетители выставки смогут увидеть эксклюзивные кадры с совместного выступления Боуи и певицы Шер на телевизионной программе Cher Show, а также сцены съемок фильма «Человек, который упал на Землю» режиссера Николаса Роуга, где Боуи сыграл роль пришельца с другой планеты Томаса Джерома Ньютона. Именно после выхода это ленты на экраны 1976 году за Боуи окончательно закрепился образ пришельца или иноземного существа.

Также в рамках выставки пройдут кинопоказы о жизни и творчестве Дэвида Боуи, лекции о его кинокарьере, его сценических образах и их влиянии на моду.

Весной 2018 года в британском городе Эйлсбери открыли первый в мире памятник Дэвиду Боуи. Бронзовая скульптура под названием «Земной посланник» установлена в самом центре города. В монумент вмонтированы колонки, из которых каждый час будут звучать лучшие хиты Боуи.

Дэвид Боуи— британский рок-певец и автор песен. За частую смену имиджа критики прозвали его «хамелеоном рок-музыки», который при этом смог сохранить собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями. В январе 1996 года Дэвид Боуи был включен в Зал славы рок-н-ролла.

По версии журнала Rolling Stone музыкант входит в список «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен», где занимает 39 место. Последний альбом исполнителя Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день его рождения.

Кроме головокружительной музыкальной картеры Боуи достиг вершин Голливуда и как киноактер. За роль в фильме «Веселого Рождества, мистер Лоуренс» он получил высокие оценки критиков. Также он снялся в картинах «Последнее искушение Христа» (роль Понтия Пилата) и «Престиж», где его партнерами по съемочной площадке стали Хью Джекман и Кристиан Бейл.

Музыкант умер в январе 2016 года в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком печени.

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Автор - Анна Андреева
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