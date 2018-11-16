Николь Кидман призналась, почему больше не хочет говорить о Томе Крузе

Сегодня, 04:30 \\ Шоу-бизнес

Раньше голливудские артисты были женаты, однако сейчас оба живут совершенно разными жизнями и почти никогда не пересекаются. Многие находят это удивительным, так как в 90-х пару стали одной из самых ярких и крепких.

 Именно по этой причине звезду сериала "Большая маленькая ложь" так часто спрашивают о том, в каких отношениях экс-супруги находятся на данный момент. Известно, что сейчас актриса замужем за австралийским исполнителем Китом Урбаном. На личной странице фотохостинга Instagram она часто постит совместные фото с ним. У пары есть общая дочь - Фэйт Маргарет Кидман-Урбан.

 

 Несмотря на все эти обстоятельства, СМИ продолжают спрашивать у Николь Кидман о Томе Крузе. По этой причине она решила объяснить, почему не хочет говорить о нем. Она призналась, что не собирается уделять в интервью внимание этому вопросу, так как это было бы неуважительно по отношению к ее нынешнему мужу. Тем не менее, как сообщает Daily Mail, актриса отметила, что рада возможности в настоящем времени называть Круза бывшим.

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Автор - Мартина Корф
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