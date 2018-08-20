Американцы нашли смешным неформальное приветствие президента РФ и принца Саудовской Аравии

На американском шок Saturday Night Live актёры решили повторить тёплое рукопожатие Владимира Путина и Мухаммеда ибн Салмана Аль-Сауда, произошедшее на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Центральной фигурой скетча стал президент США. В начале сцены появляется Дональд Трамп и его супруга Меланья. Американский лидер жалуется на ночной кошмар с кровавым лесом, но жена успокаивает его, уточнив, что это просто рождественские украшения. Таким образом актёры высмеяли необычные украшения в Белом доме, которыми ранее в Twitter поделилась Меланья Трамп. Пользователей смутило «кровавое» убранство дома, поэтому первая леди Америки снова стала мемом в Сети.

Когда Меланья уходит в кадре появляется адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Дональд Трамп говорит тому, что давно собирается его уволить, но не может, так как адвокату известно слишком много. И конечно, американцы спародировали рукопожатие президента РФ с наследным принцем Саудовской Аравии. В шоу двойник Путина появился без верхней одежды, повторяя образ президента с популярного фото. Да и рукопожатие стало намного сложнее.

В конце скетча прозвучала песня «Не плачь по мне, Аргентина» из мюзикла «Эвита».

Что касается настоящей встречи Путина и бен Салмана, то её результатом стала договорённость продления сделки ОПЕК+. Кроме того, Путин согласился приехать в Саудовскую Аравию в 2019 году.