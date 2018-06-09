Егор Крид пожелал бывшей участнице шоу "Холостяк" победы в проекте "Танцы"

Сегодня, 12:33 \\ Шоу-бизнес

В минувшую субботу на телеканале ТНТ был показан очередной выпуск шоу «Танцы», в котором принимает участие бывшая участница шоу «Холостяк» Ульяна Пылаева, которая боролась за внимание главного холостяка страны Егора Крида.

Подопечная танцора Мигеля Ульяна Пылаева вместе с Марком Куклиным исполнила хип-хоп под хит Егора Крида «Алло». Выступление участников высоко оценили судьи шоу, которыми помимо Мигеля также являются Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Сам наставник назвал Марка и Ульяну самыми сильными участниками пятого сезона проекта.

Оценил выступление и Егор Крид, который опубликовал в Instagram небольшой отрывок танца Ульяны и Маркла и пожелал девушке удачи. Ранее Ульяна уже принимала участие во втором сезоне «Танцев» и при отборе попала в команду Мигеля, однако после третьего концерта покинула танцевальное шоу по решению наставника.

Напомним, что Ульяна боролась за сердце певца в шестом сезоне шоу «Холостяк», однако очень скоро покинула проект. В одном их первых выпусков, где Егор сильно опоздал на вечеринку, организованную им для участниц шоу, девушка очень жестко отчитала певца за такое поведение. В итоге розу она не получила и отправилась домой.

В финале шоу оказались Виктория Короткова и Дарья Клюкина. Заветное кольцо Егор вручил Даше, однако они не продолжили отношения после окончания проекта, нарушив таким образом условия контракта с телеканалом ТНТ, и заплатили за это большую неустойку. Отметим, что все расходы Егор Крид взял на себя.

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Автор - Анна Андреева
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