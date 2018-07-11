Михаил Боярский выступил за возвращение советской цензуры и худсоветов

Народный артист России Михаил Боярский считает, что в России нужно вернуть советскую цензуру и учредить худсоветы, так как любое произведение искусства должно быть оценено профессионалами, которые решат, достойно ли оно внимания отечественного зрителя или нет.

Об этом актер заявил в эфире телеканала "Дождь". Для примера он привел школу, отметив, что как в школе у каждого класса есть педагог, так и над артистами должен стоять художественный совет, члены которого будут отобраны по критериям "ум, честь и совесть". Подходящими для такой ответственной работы Боярский назвал актеров Валентина Гафта, Алису Фрейндлих и Галину Волчек.

Боярский объяснил, почему он так резко выступает за возвращение цензуры и худсоветов. Он пояснил, что в последнее время в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене якобы царит разврат и нет никаких ограничительных рамок.

По словам артиста, "вылезло такое количество дерьма, что нужно с ним как-то справляться". Он отнес к этому некачественную музыку, нецензурную брань, дешевые пьесы, отсутствие толковой драматургии и переделывание произведений классиков "по непозволительным лекалам".

По мнению Боярского, если дальше так будет продолжаться, то скоро мы все увидим голого Карлсона, летающего за Фрекен Бок, ибо "такова тенденция".

Также артист подчеркнул, что лично ему не мешали творить ни Советский Союз, ни худсоветы, хотя он и играл в рок-группе и был обязан согласовывать все тексты с худсоветами.

Михаил Сергеевич назвал себя «очень злым консерватором», ненавидящим все новое, которое в большинстве случаев является разрушительным.

Михаил Боярский известен нам как актер по фильмам "Д’Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Тарас Бульба". В кино, где он сыграл, он также исполнил огромное количество песен. Также он выступал как эстрадный исполнитель. Его "Зеленоглазое такси" в свое время пела вся страна.

Помимо этого, он руководит созданным им театром "Бенефис" в Санкт-Петербурге.

Также Михаил Боярский работал надо озвучиванием фильмов и мультфильмов. В одной из последних работ Михаил Сергеевич подарил свой голос коту из серии мультфильмов «Иван Царевич и Серый волк».

Кроме того, Боярский является одним из самых известных болельщиков футбольного клуба "Зенит" и старается посещать все матчи своей любимой команды.