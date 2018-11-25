Все прошло душевно: Тодоренко и Топалов рассказали о тайной свадьбе

25 октября свой День Рождения отмечают Влад Топалов и папа Регины Тодоренко. Пара решила добавить к дате еще один праздник, сыграв свадьбу в этот день.

Как оказалось, Регина Тодоренко и Влад Топалов уже больше месяца находятся в статусе официальных супругов. Пара уже успела официально оформить свои отношения. В интервью изданию StarHit Тодоренко и Топалов рассказали о своей тайной свадьбе.

Пара поженилась 25 октября, теперь их семья будет отмечать в этот день сразу три праздника: день свадьбы, День Рождения Топалова и День Рождения отца Тодоренко. Изначально певец хотел сделать для своей беременной возлюбленной сюрприз, но потом Топалов раскрыл Тодоренко «все карты».

Тодоренко и Топалов устроили свадьбу в белоджинсовом стиле casual. Певица находилась на большом сроке беременности, поэтому для нее главными были комфорт и удобство в одежде. Регина Тодоренко выбрала себе необычное обручальное кольцо из платины, которое для примерки ей специально везли из Парижа.

«Все прошло душевно», - рассказала Регина Тодоренко. Свою свадьбу она сравнила с уютным квартирником. На церемонии были лишь родственники пары и самые близкие им люди. Праздновать свадьбу они отправились в ресторан их друга. Летом 2019 года Тодоренко и Топалов планируют еще раз сыграть свадьбу. К тому времени в их семье уже появится ребенок, а певица надеется быстро прийти в форму и надеть на праздник красивое платье.