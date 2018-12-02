Игорь Николаев опубликовал новогоднее фото с Аллой Пугачёвой

Стартовали съёмки новогодних шоу, и Игорь Николаев поспешил поделиться с поклонниками совместным фото с Аллой Пугачёвой. Снимок с похорошевшей Примадонной артист опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

«Там, где Алла Пугачёва – там жизнь, творческая энергия и настоящие эмоции! А время ускоряется, и к нам стремительно приближается 2019-й!», - прокомментировал фото сам Николаев.

На фотографии артисты стоят на украшенной новогодней сцене. Поклонники восхитились внешним видом Аллы Пугачёвой, которая предстала на фото в элегантном чёрном костюме из брюк и короткого пиджака, в ботильонах на широком каблуке и затемнённых очках. Многие поклонники отметили, что с каждым снимком Пугачёва выглядит всё моложе и моложе.

Пока нет информации, появится ли Примадонна в новогодних шоу, публикация снимка Николаева намекает, что певица всё-таки встретит Новый год вместе с россиянами. Поклонники Пугачёвой выразили надежду, что снова услышат, как она поёт. Однако, как заявили в группе «Новогодняя ночь 2019 на первом», в этом году Алла Пугачёва, как и София Ротару, не примут участие ни в одном новогоднем шоу на российских телеканалах. Уточняется, что Ротару отменила выступления из-за военного положения на Украине, причина отказа Аллы Пугачёвой не называется. Возможно, это связано с недовольством россиян, которые заявили, что больше не хотят видеть певицу в праздничных эфирах.