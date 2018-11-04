Малин Акерман и Джек Доннелли сыграли свадьбу

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Первый день зимы - это прекрасный повод для начала чего-то нового и хорошего. Наверное, именно так подумали актриса Малин Акерман и актер Джек Доннели, и поэтому именно в этот день, 1 декабря, решили узаконить свои отношения.

По информации журнала People, свадебная церемония состоялась в мексиканском городе Тулум, На свадьбе присутствовали только родные и самые близкие друзья пары.

Напомним, что 40-летняя канадская актриса и модель шведского происхождения Малин Акерман и 32-летний британский актер Джек Доннели объявили о помолвке в октябре 2017 года. Для Малин этот брачный союз стал вторым. В первом браке с итальянским актером и музыкантом Роберто Цинконе у нее родился сын Себастьян, которому сейчас пять лет.

Малин Акерман известна зрителям в основном благодаря комедийным ролям. Также она снялась в американском супергеройском фильме "Хранители" и приключенческой кинокартине "Рэмпейдж". Джека Доннелли многие знают по телесериалам "Атлантида" и "Обитель Онубиса".

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Автор - Анна Андреева
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