18-летняя любовница Гуфа рассказала об их отношениях

Сегодня, 11:57 \\ Шоу-бизнес

18-летняя девушка из Екатеринбурга рассказала о своих отношениях с Алексеем Долматовым, скандально известным рэпером под псевдонимом Гуф. По словам бывшей любовницы рэпера, их отношения длились около двух лет.

Некогда неизвестная никому Яна Шевцова из города Екатеринбург, мгновенно обрела популярность, благодаря огласке своих отношений с рэпером Гуфом. По её словам, они до сих пор продолжают общение, однако оно носит негативный характер. Девушка объясняет это крайне резкой реакцией Алексея на новость о том, что она проболталась о своём романе подруге, а после и вовсе заявила об этом во всеуслышание.

В эксклюзивном интервью, которое дала молодая экс-любовница музыканта, Яна рассказала и о том, как отреагировал Гуф на новость, что она ждёт от него ребёнка. По её словам, он отрицал саму возможность девушки забеременеть от него, потому что пара предохранялась. Шевцова призналась, что и сама не успела понять, что может стать матерью. Девушка приняла решение прервать беременность путём медикаментозного аборта.

Несмотря на расставание, екатеринбурженка выразила надежду возобновление их отношений с рэпером.

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