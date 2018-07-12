"Сарай": группа "Чайф" дала концерт в Иркутске и поделилась впечатлениями о лучшей концертной площадке города

Сегодня, 11:04 \\ Шоу-бизнес

Вчера, 1 декабря, российская рок-группа "Чайф" дала в Иркутске финальный концерт гастрольного тура, посвященного 20-летию выхода альбома "Шекогали". Фронтмен группы Владимир Шахрин пожаловался на плохой звук и акустику в зале и назвал иркутский дворец спорта "Труд", который также является главной концертной площадкой города, сараем.

Также Шахрин порекомендовал иркутянам на следующих выборах губернатора голосовать за того, кто пообещает построить нормальный концертный зал. В заключение члены группы поздравили зрителей с наступающим Новым годом.

В честь окончания тура музыканты позволили себе некоторую вольность и символически «бахнули» по рюмочке прямо на сцене. Отметим, что на качестве выступления это никак не отразилось.

Напомним, что в 2017 году российская певица Анита Цой также назвала ДС "Труд" сараем. Она отметила, что залу не хватает нормальных стульев и хорошей акустики.

"Чайф"— советская и российская рок-группа, созданная в Свердловске (сейчас Екатеринбург) в 1985 году.

"Шекогали" – одиннадцатый студийный альбом группы, вышедший в 1999 году. В него вошли 14 песен, автором которых стал Владимир Шахрин. Длительность звучания альбома – 57:18 минут. "Шекогали" был записан еще в 1998 году, однако из-за кризиса 17 августа его релиз пришлось перенести. За время ожидания песни "Завяжи мне глаза", "Кончается век", "Аргентина — Ямайка 5:0" и "В ее глазах" стали хитами и входили в «топ» многих радиостанций.

Песни группы активно используются в картинах российского кинематографа. Например, в фильме режиссера Валерия Тодоровского "Стиляги", вышедшего в 2008 году, прозвучали сразу две композиции "Чайф": "Пусть всё будет так, как ты захочешь" и "Шаляй-Валяй".

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Автор - Анна Андреева
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