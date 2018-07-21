Ирина Дубцова пожаловалась на ухаживания женатых мужчин
Известная российская певица Ирина Дубцова рассказала, что устала от постоянных ухаживаний женатых мужчин. Звезда призналась, что по непонятным для нее причинам внимание ей оказывают только несвободные поклонники.
Певица пожаловалась, что в ее 36-летнем возрасте крайне трудно встретить свободного мужчину, который бы смог сделать ее счастливой. По словам Дубцовой, многие опасаются идти с ней на контакт из-за очень сильной личности. Как призналась сама женщина, очень часто в последнее время в разговоре с подругами она делится, как устала от женатых мужчин. По словам Ирины, их стало вокруг слишком много. А один из них как-то даже заявил артистке, что почти развелся. Но как уверена сама певица, никаких «почти» здесь быть не может.
Дубцова отметила, что при этом очень важно, чтобы у мужчины, который ей подойдет был определенный опыт в отношениях. Она подчеркнула, что, если человеку около 40, а он никогда не был женат и даже не состоял в отношениях, это, по ее мнению, серьезный повод задуматься.
Кроме того, Ирина призналась, что у нее в голове уже сформировался облик мужчины, которого бы она хотела видеть рядом с собой. По ее словам, избранник должен быть снисходительным, добрым и с хорошим чувством юмора. Важно при этом отсутствие соревновательного духа. Поскольку для певицы это сразу поставит точку в отношениях. Она готова занять роль второго плана, но мужчина не должен сомневаться в своих силах.