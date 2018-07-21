Ирина Дубцова пожаловалась на ухаживания женатых мужчин

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Известная российская певица Ирина Дубцова рассказала, что устала от постоянных ухаживаний женатых мужчин. Звезда призналась, что по непонятным для нее причинам внимание ей оказывают только несвободные поклонники.

 Певица пожаловалась, что в ее 36-летнем возрасте крайне трудно встретить свободного мужчину, который бы смог сделать ее счастливой. По словам Дубцовой, многие опасаются идти с ней на контакт из-за очень сильной личности. Как призналась сама женщина, очень часто в последнее время в разговоре с подругами она делится, как устала от женатых мужчин. По словам Ирины, их стало вокруг слишком много. А один из них как-то даже заявил артистке, что почти развелся. Но как уверена сама певица, никаких «почти» здесь быть не может.

Дубцова отметила, что при этом очень важно, чтобы у мужчины, который ей подойдет был определенный опыт в отношениях. Она подчеркнула, что, если человеку около 40, а он никогда не был женат и даже не состоял в отношениях, это, по ее мнению, серьезный повод задуматься.

Кроме того, Ирина призналась, что у нее в голове уже сформировался облик мужчины, которого бы она хотела видеть рядом с собой. По ее словам, избранник должен быть снисходительным, добрым и с хорошим чувством юмора. Важно при этом отсутствие соревновательного духа. Поскольку для певицы это сразу поставит точку в отношениях. Она готова занять роль второго плана, но мужчина не должен сомневаться в своих силах.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Замена Жанне Фриске: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной

 Телеведущий не рассказывает о личной жизни, однако в его окружении всегда находятся желающие поделиться тайной информацией. По слухам, роман Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Не мог не жениться: друг Табакова раскрыл причину женитьбы актера на Зудиной

 Правду об Олеге Табакове решил рассказать его одноклассник Борис Абросимов. Друг...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

"Страстные отношения": Киркоров ждет тройню от немолодой фанатки

 52-летняя москвичка уже закупает брендовые вещи для малышей, которые, возможно, станут...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ