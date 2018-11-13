Иван Ургант с рэперами высмеял Волочкову за отношение к собакам

Сегодня, 04:30 \\ Шоу-бизнес

Сатирический "дисс" сняла студия Александра Гудкова. Проект посвятили Дню защиты животных и показали в эфире "Вечернего Урганта". Ролик также доступен на YouTube.

 Напомним, ранее Анастасия Волочкова спровоцировала волну критики, пнув бульдога в во время съемок шоу, посвященного её отцу. Балерина не признала себя ошибку даже после ряда гневных высказываний от знаменитостей и пользователей социальной сети.

Иван Ургант вместе с другими исполнителями записал трек, в котором высмеял Анастасию Волочкову. К нему присоединились Эльдар Джарахов, Витя АК-47, SQWOZ BAB и Слава КПСС. Рэперы выступили в образе собак, пригрозив от их лица жестокой расплатой за подобное обращение с животными. Так псы пообещали изнасиловать подушку, разорвать пуанты, испортить ковер, подбросить наркотики и обслюнявить саму балерину. В своем куплете Иван Ургант отметил: "не тех суками зовут".

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Автор - Александр Лубяной
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