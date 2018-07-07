Лев укусил Анфису Чехову за попу на "королевской" фотосессии

Сегодня, 13:02 \\ Шоу-бизнес

Маленький зверь проявил свою хищную натуру во время съемки. Фотографам пришлось знатно повозиться с непоседой.

 Анфиса Чехова устроила очередную фотосессию с эротическим уклоном. Она примерила на себя откровенное черное платье с блестками, которое оставило обнаженной большую часть груди. А вместе с ним - королевский образ. Его дополнила диадема, напоминающая корону. Съёмки прошли в тронном зале со средневековым антуражем.

Партнером знаменитости в этом проекте стал детеныш льва. Он проявил немалое любопытство к формам Анфисы Чеховой. В том числе - гастрономическое. Для одной из "королевских" сцен модель легла на помост. Львенок должен был лечь поперек её бедра. Однако попытался сбежать, а затем и вовсе укусил Анфису Чехову за едва прикрытую попу. Знаменитость даже возмущенно вскрикнула от боли. Таким видео поделилось издание paparazzi.ru.

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Автор - Александр Лубяной
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