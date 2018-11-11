Звезда "Дома-2" Саша Черно рассказала о покушениях на свою жизнь

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Саша Черно уже неоднократно делилась с поклонниками волнующими историями из своей жизни. На этот раз звезда «Дома-2» предстала перед Instagram с историями о покушениях на свою жизнь.

По словам Саши, на грани жизни и смерти она находилась дважды. Девушка шокировала поклонников словами о «пистолете у виска». Также, ее и ее подруг неоднократно преследовал подозрительный автомобиль с тонированными стеклами. Более детально раскрыть эти темы Саша пообещала в будущем. Известно лишь, что это происходило до ее присоединения к участникам «Дома-2». Девушка призналась, что неприятные факты прошлого мешают ей без страха жить в сегодняшнем дне.

Моральную поддержку девушке оказали далеко не все комментаторы. В социальных сетях Черно по-прежнему обвиняют в наличии лишнего веса. Публика прогнозирует скорое расставание Черно с ее молодым человеком Иосифом Оганесяном, причем по его инициативе. Но нашлись и те немногие, кто поддержал Сашу и посоветовал не оглядываться на прошлые пугающие события.

Также Черно сообщила, что изначально не планировала быть частью известной телестройки. Поначалу она были зрительницей. Ранее девушка упоминала в Сети факт совершения аборта, о чем потом очень жалела. Также, ходили слухи о пребывании Саши в тюрьме за мошенническую деятельность.

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Автор - София Волкова
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