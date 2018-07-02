Актриса Ольга Остроумова получила серьезную травму на репетиции спектакля

Сегодня, 11:26 \\ Шоу-бизнес

71-летняя артистка продолжает вступать в театре и имени Моссовета. Из-за серьезной травмы Ольга Остроумова не хотела отказываться от спектаклей, поэтому нашла выход даже из такой сложной ситуации.

Актриса Ольга Остроумова получила серьезную травму. На репетиции спектакля, где артистка играет пожилую авантюристку Августину, она повредила ногу. Актриса не хотела отказываться от спектакля, однако с травмой ноги ей было крайне сложно работать. Тогда Остроумова придумала репетировать с тростью. Ее героиня-авантюристка получила новую деталь образа, а сама актриса смогла продолжить подготовку к выступлению.

 Спектакль с Ольгой Остроумовой в одной из главных ролей ставил ее сын Михаил Левитин-младший. Он рассказал, что трость ему очень не нравилась, да и самой актрисе было неудобно. Левитин-младший жалел свою мать и притворялся, что трость является замечательным режиссерским решением. За несколько дней до премьеры Ольга Остроумова смогла отказаться от «палки» и начала играть без прихрамывания. Теперь актриса выступит в спектакле, не используя трость. Серьезная травма уже не приносит Остроумовой столько хлопот, поэтому она и дальше будет выступать в театре.

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Автор - Анна Пушкина
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