Диснеевский конвейер привлекает Тома Хэнкса на роль отца Пиноккио

Один из самых серьёзных актёров Голливуда исполнит роль в киноадаптации классической сказки.

На данный момент известно, что представители компании Disney вступили в активные переговоры с самим Томом Хэнксом с целью привлечь его на роль киноадаптации знаменитой сказки о мальчике Пиноккио, которого старик Джузеппе выстрогал из полена. Однако, будучи актёром далеко не последнего эшелона, известный благодаря таким фильмам как «Форрест Гамп» или «Зелёная миля» Хэнкс ожидает, по словам инсайдеров, установления более серьёзную и опытную съёмочную группу. Это и не удивительно, ведь заявленный режиссёр будущего фильма известен лишь в узких кругах благодаря нескольким телесериалам.

Тем не менее, Дисней уже наметил курс своего локомотива и наверняка приложит все усилия, чтобы очередной продукт его конвейера срубил сумму с шестью нулями. Не стоит забывать, что предыдущие киноадаптации знаменитых диснеевских мультиков имели ошеломительный успех в мировом кинопрокате: «Книге джунглей» удалось собрать 966 тысяч долларов, а успех «Красавицы и чудовища» был ознаменован 1,2 млрд. В следующем году Дисней собирается выпустить аж три фильма: «Дамбо» в марте, «Аладдин» в мае и «Король лев» в июне.

Что же до «Пиноккио», то равно как и его анимационный предшественник, фильм будет основан на сказке итальянского писателя Карло Каллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Отечественному зрителю эта сказка известна под названием «Приключения Буратино». Не знающие итальянский язык наверняка задавались вопросом касательно различий в названии. Оказывается, что имя русской версии Пиноккио с итальянского переводится – «деревянная кукла» (итал. – burattino).