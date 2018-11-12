Стала известна настоящая причина смерти Стэна Ли

Только по прошествии более двух недель стало известно о сердечной недостаточности у отца Marvel и её причине.

Как уже известно, почил 12 ноября самый знаковый человек в мировой индустрии комиксов. Но только намедни стало известно, от чего же действительно умер легендарный Стэн Ли. Согласно журналу People, получившему копию свидетельства о смерти, Стэн Ли страдал от сердечной и респираторной недостаточности. Примечательно, что способствующим развитию болезни фактором указана аспирационная пневмония, одной из причин возникновения которой является вдыхание пищи в лёгкие.

Ранее Стэну Ли уже становилось плохо, в результате чего его госпитализировали на несколько дней в мед. центр Сидар-Синай, что в Лос-Анджелесе. Там же Стэн Ли и скончался 12 ноября, прожив 95 лет. Закрытые похороны прошли 16 ноября. Тело отца комиксов Marvel было кремировано. Его собственная компания «POW! Entertainment» объявила о создании памятника, однако, как говорят в самой компании,- «Грандиозность личности Стэна Ли делает создание этого памятника колоссальной работой».