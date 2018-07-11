«Властелина Колец» обвинили в увековечивании расизма

Современные фантасты считают икону жанра фентези предтечей ужасающим последствиям для общества.

В недавнем выпуске подкаста Geek’s Guide писатель-фантаст Эндрю Дункан высказался о классическом фентези-эпосе в негативном ключе. «Сложно пропустить постоянно повторяющийся факт того, что у Толкиена некоторые расы и личности очевидно хуже других», - выразился Дункан. –«И в длительной перспективе, как мне это видится, чрезмерное погружение будет иметь ужасающие последствия для нас и для общества». Писатель подразумевал расу орков, которые являются основой в армии сил зла. Беда вся в том, что подобные вызывающие заявление сторонников так называемой толерантности на каждом шагу преследуют как книжную, так и киношную версию книг Толкиена.

Ещё во время съёмок «Властелина Колец» на Питера Джексона хотела подать в суд некая чернокожая гражданка, которую не взяли на роль хоббита. Известный своей аллегоричностью Толкиен сделал хоббитов отсылкой на классических англичан, среди которых темнокожих, например, не было. Тем не менее, трилогия имела колоссальный успех, собрав почти 3 миллиарда долларов и получив из 30 возможных премий «Оскар» аж 17. А на экранизацию «Хоббита» налетели за недостаточное количество женщин и представителей расовых меньшинств, в результате чего режиссёру Питеру Джексону пришлось немного прогнуться под шквалом критики и добавить в новую трилогию совершенно неуместных персонажей. В довершение всего, сыгравшему в экранизации книг Толкиена роль Арагорна актёру Вигго Мортенсену недавно приходилось извиняться за слово «негр», которое было использовано не в оскорбительном контексте.

Во всём этом хаосе не следует забывать о том, что книги Толкиена были продуктом своей эпохи и отображали личное представление писателя об окружающем мире, являясь во многом на него аллегорией. Будучи автором художественной литературы, любой подобный Толкиену писатель имеет право выражать своё субъективное мнение и иметь свободу описывать события под своим уникальным углом.

Абсолютно неуместно обвинять в расизме фентезийный мир «Властелина Колец», который в общем-то изобилует различными расами, представители большинства которых проявляют различные друг от друга моральные качества. Да и выглядят подобные громкие заявления не столько как попытка установить справедливость, сколько как желание получить уникальные привилегии над другими. В свою очередь, это в корне противоречит изначальным идеям настоящей толерантности. На это, к тому же, намекает факт того, что как канон жанра фентези увековечены именно книги Толкиена, а не Эндрю Дункана.