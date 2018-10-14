24 и 25 ноября певица выступала в прямом эфире 22-часовой трансляции «МУЗ-ТВ». Анна Плетнева была больна и принимала перед концертом таблетки, стараясь заглушить болезнь медикаментами.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева была срочно госпитализирована. Об этом сообщила ее пресс-служба. По словам представителей певицы, 26 ноября звезде стало хуже и ей пришлось вызвать врачей скорой помощи. Меди ки настояли на том, чтобы Анну Плетневу увезли в больницу.

У Анны Плетневой диагностировали воспаление легких. Ранее она страдала от болей и с трудом переносила удушающие приступы кашля. Однако, певица пыталась самостоятельно вылечить болезнь, принимая микстуры и таблетки. Из-за болезни она не смогла пообщаться со своими фанатами после концерта на «МУЗ-ТВ». Плетнева извинялась и просила, чтобы поклонники простили ее за отсутствие сил давать автографы и фотографироваться.

Анна Плетнева пела в составе группы «Лицей», особую славу она получила благодаря группе «Винтаж». Певица запомнилась многим фанатам песнями «Плохая девочка», «Микки» и другими.