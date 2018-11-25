Сати Казанова шокировала поклонников новым имиджем
Певица сменила прическу еще несколько дней назад, но под каждым новым снимком Сати Казановой разгораются все новые и новые споры.
36-летняя Сати Казанова часто меняет имидж и не боится примерять новые образы. В этот раз певица остригла свои волосы, сменив локоны на удлиненный боб с короткой челкой. В своем Instagram она показала снимок с недавней фотосессии, где Казанова позирует с новой прической.
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Земля уходит из под ног? Так расправь крылья и лети. Воспаленное сознание порождает кошмары? Так грей озябшие руки на этом огне. Смысл жизни исчерпал себя и дорог больше нет? Так ступай по бездорожью, где воздух так тонок. И как бы трудно не было – смейся над этой жизнью, потому что жизнь – смешна. Потому что невозможного – нет, потому что все пути открыты, потому что вода течет с небес, а в чистых руках – власть творить чудеса. Потому что когда в твоей улыбке появляется уверенность, ветра становятся покорны движению руки, и горы отступают перед тобой. Мы в силах все изменить и все решить, вернуть навсегда потерянное или обрести что-то новое, найти счастье, или осознать мудрость, перекроить землю или объять небо. Потому что все это – уже в тебе, и нужно так мало, просто перешагнуть грань той уютной маленькой реальности, к которой тебя приучили, к которой ты привыкла, в которой тебе так нравится жить, где есть боль и отчаянье, разлуки и смерть, придуманные тобой самой. И сделав этот шаг – ты уже никогда не захочешь останавливаться. ©️ Аль Квотион Я верю в 👸🏻👸🏼👸🏿женскую силу! Особенно, когда женщины объединяются не против, а во имя... Вы верите, что женщина как шея, куда повернёт, туда и энергия ❓#сднемматери #мама #женскийкруг #женщинытакиеженщины #женскаясила #женскаяэнергия
На фото Сати Казанова примерила белоснежное платье. Певица шокировала поклонников новым имиджем. Многие фанаты Сати Казановой пишут, что их любимица выбрала неудачную прическу. По мнению комментаторов, с новым имиджем певица кажется старше.
Пользователи пишут, что стрижка подчеркивает структуру волос Сати Казановой. Певица не может похвастаться густыми волосами, а такой боб лишь указывает на недостатки, считают комментаторы. Сама Сати Казанова пока что никак не отвечает на критику. Певица предпочитает сохранять спокойствие и редко вступает в словесные перепалки с хейтерами, так как ссоры и скандалы ей чужды.