Сати Казанова шокировала поклонников новым имиджем

Певица сменила прическу еще несколько дней назад, но под каждым новым снимком Сати Казановой разгораются все новые и новые споры.

36-летняя Сати Казанова часто меняет имидж и не боится примерять новые образы. В этот раз певица остригла свои волосы, сменив локоны на удлиненный боб с короткой челкой. В своем Instagram она показала снимок с недавней фотосессии, где Казанова позирует с новой прической.

На фото Сати Казанова примерила белоснежное платье. Певица шокировала поклонников новым имиджем. Многие фанаты Сати Казановой пишут, что их любимица выбрала неудачную прическу. По мнению комментаторов, с новым имиджем певица кажется старше.

Пользователи пишут, что стрижка подчеркивает структуру волос Сати Казановой. Певица не может похвастаться густыми волосами, а такой боб лишь указывает на недостатки, считают комментаторы. Сама Сати Казанова пока что никак не отвечает на критику. Певица предпочитает сохранять спокойствие и редко вступает в словесные перепалки с хейтерами, так как ссоры и скандалы ей чужды.