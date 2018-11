Сати Казанова шокировала поклонников новым имиджем

View this post on Instagram

Земля уходит из под ног? Так расправь крылья и лети. Воспаленное сознание порождает кошмары? Так грей озябшие руки на этом огне. Смысл жизни исчерпал себя и дорог больше нет? Так ступай по бездорожью, где воздух так тонок. И как бы трудно не было – смейся над этой жизнью, потому что жизнь – смешна. Потому что невозможного – нет, потому что все пути открыты, потому что вода течет с небес, а в чистых руках – власть творить чудеса. Потому что когда в твоей улыбке появляется уверенность, ветра становятся покорны движению руки, и горы отступают перед тобой. Мы в силах все изменить и все решить, вернуть навсегда потерянное или обрести что-то новое, найти счастье, или осознать мудрость, перекроить землю или объять небо. Потому что все это – уже в тебе, и нужно так мало, просто перешагнуть грань той уютной маленькой реальности, к которой тебя приучили, к которой ты привыкла, в которой тебе так нравится жить, где есть боль и отчаянье, разлуки и смерть, придуманные тобой самой. И сделав этот шаг – ты уже никогда не захочешь останавливаться. ©️ Аль Квотион Я верю в 👸🏻👸🏼👸🏿женскую силу! Особенно, когда женщины объединяются не против, а во имя... Вы верите, что женщина как шея, куда повернёт, туда и энергия ❓#сднемматери #мама #женскийкруг #женщинытакиеженщины #женскаясила #женскаяэнергия