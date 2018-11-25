Спасибо всем проблемам: Гуф порадовался разрыву с Кети Топурией

У себя в Instagram рэпер спровоцировал бурные обсуждения, написав, что ему сейчас «так хорошо». Ранее в СМИ появились слухи о том, что Гуф уже два года крутит роман с девушкой, которой сейчас 18 лет.

Несколько месяцев подряд СМИ активно обсуждали роман Гуфа и Кети Топурии. Пара подогревала слухи совместными снимками. Однако, совсем недавно появились данные о том, что Гуф тайно встречался с другой девушкой и изменял Топурие. 18-летняя девушка из Екатеринбурга утверждает, что ее и рэпера связывают отношения.

Вскоре Кети Топурия заявила, что она уже давно не общается с Гуфом. А сам рэпер ситуацию предпочитал не комментировать. Теперь же Гуф опубликовал новый снимок, а в описании написал о своих проблемах.

«Спасибо всем проблемам», - указал Гуф под новым снимком. По словам рэпера, он благодарен всем сложностям, которые «свалились» на него в последнее время. Гуф пишет, что из-за всего случившегося ему сейчас «хорошо».

По мнению пользователей, такими словами рэпер порадовался разрыву с Кети Топурией. Комментаторы пишут, что Гуф ведет себя некрасиво, так как мужчина не должен так публично радоваться расставанию.